Gioiella Prisma Taranto chiude la stagione con una sconfitta, ma resta la salvezza

Al PalaLido di Milano si conclude la stagione della Prisma Gioiella Taranto, che una settimana fa aveva messo in cassaforte la sua salvezza nella Superlega di volley. L'appendice dell'annata regolare di oggi pomeriggio, in casa dell'Allianz, riservava alla squadra di Vincenzo Di Pinto la chance di giocarsi l'ultima fiche per approdare ai playoff. Ma a conti fatti tale possibilità di è rivelata nulla, perché oltre a non vincere cosa a cui Taranto era obbligata (1-3 il ko), contestualmente il 3-0 della Cisterna sull'Itas Trentino avrebbe reso inutile l'ipotetico sforzo degli jonici in Lombardia. Ma resta un'annata da incorniciare per il club della proprietà Bongiovanni-Zelatore capace, con una squadra dal budget risicato ma tecnica, tattica e generosa, di difendere il patrimonio della Superlega. Taranto, infatti, vedrà nella prossima stagione la nona serie A1 di volley della sua storia.

ALLIANZ MILANO-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1

MILANO: Staforini (L) 2, Daldello, Romanò 20, Maiocchi, Patry 3, Piano 3, Mosca 6, Ishikawa 14, Djokic ne, Porro 3, Jaeschke 17, Pesaresi (L). All. Piazza

TARANTO: Stefani 13, Laurenzano (L), Alletti 8, Falaschi 2, Randazzo 8, Rafael 13, Gironi 6, Sabbi 5, Pochini (L), Freimanis ne, Di Martino 2, Dosanjh. All. Di Pinto.

PARZIALI: 25-17, 23-25, 25-18, 25-20 in 109' di gioco.