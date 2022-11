Pannella e i radicali nel racconto di Mimmo Calopresti

Questa sera alle 21,25 Rai 3 propone Romanzo radicale, docufiction di Mimmo Calopresti presentata in anteprima allo scorso Bif&st. È il racconto della vita di Marco Pannella interpretato da Andrea Bosca, coprodotta da Rai Fiction e Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari.

Romanzo radicale utilizza la fiction per raccontare l’avventura politica e umana del leader radicale: le vicende che hanno visto Pannella protagonista sono infatti uno spaccato importante della storia della Repubblica. Il lavoro di Calopresti è corredato anche dalle testimonianze di amici e oppositori di uno dei più importanti politici italiani del Novecento.

Il racconto parte dalla fine degli anni '50. In un paese dove divorzio, aborto, obiezione di coscienza al servizio militare sono diritti negati Pannella comincia la sua battaglia laica, rivoluzionaria e non violenta. Per imporsi sulla scena politica inventa letteralmente un nuovo linguaggio fatto di digiuni, arresti, provocazioni.

Marco Pannella è interpretato da Andrea Bosca, affiancato da Marco Leonardi (Gianfranco Spadaccia), Maxence Dinant (Jean Yves Autexier), Irene Casagrande (Mirella Parachini), Francesco Siciliano (Franco Roccella).

La parte documentaria è arricchita dalle testimonianze delle persone che hanno conosciuto, collaborato e condiviso le battaglie di Pannella: Matteo Angioli, Angiolo Bandinelli, Marcello Baraghini, Bianca Beccalli, Emma Bonino, Luciana Castellina, Laura Hart, Giampiero Mughini, Mons. Vincenzo Paglia, Mirella Parachini, Vasco Rossi, Sergio Rovasio, Francesco Rutelli, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Spadaccia, Massimo Teodori. La regia è di Mimmo Calopresti e la sceneggiatura di Monica Zapelli, Luca Lancise e con la collaborazione dello stesso Calopresti.