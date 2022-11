«Le Parole», il programma di Massimo Gramellini che racconta l’attualità attraverso la ricerca delle parole giuste per comprenderla, torna con una nuova puntata in onda oggi alle 20.20 su Rai 3. Si comincia con un confronto sui principali fatti degli ultimi giorni tra il giornalista e conduttore di «Report», Sigfrido Ranucci, Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni. A seguire, gli ospiti in studio - pronti a commentare insieme le notizie della settimana - sono: l’attore Pietro Sermonti, Andrea Vianello e Michela Murgia. E ancora, il cardinale Matteo Maria Zuppi per parlare insieme della Marcia della pace a Roma e Milano e del tema migranti.

Questa settimana il viaggio per l’Italia de «Le Parole» si ferma a Milano per raccontare un’emozionante storia di vera amicizia. Mariuccia e Micol, una novantenne e una quarantenne, si incontrano sui Navigli e si «salvano» da una parte dalla solitudine della vecchiaia, dall’altra dalle insicurezze della vita per la giovane che ha perso la madre durante la pandemia. Non mancherà, come sempre, la lezione sulla magia delle parole del «Professore» Roberto Vecchioni, l’intervento del giovane critico d’arte Jacopo Veneziani con i suoi racconti sul mondo dell’arte. Inoltre, in collegamento da Parigi, la giornalista Giovanna Botteri per un suo commento sulle notizie dall’estero, tra cui l’elezione di Lula, nuovo Presidente del Brasile e Saverio Raimondo, con la sua rubrica «La classifica». In chiusura di puntata la «Buonasera», il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.