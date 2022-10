Robert Redford, ex ribelle in fuga dal passato in «La regola del silenzio»

Robert Redford, eternamente divo, è regista e interprete di La regola del silenzio - The Company You Keep (The Company You Keep), film del 2012, in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie.

Le pellicola, che fu presentata fuori concorso alla Mostra di Venezia, s’inserisce in quel filone che vede Redford autore o interprete di thriller politici, da I tre giorni del condor a Il candidato, a Leoni per agnelli. Cast ricco di star: oltre a Redford (Jim Grant), Shia LaBeouf (Ben Shepard), Julie Christie (Mimi Lurie), Stanley Tucci (Ray Fuller), Nick Nolte (Donal) Susan Sarandon (Sharon Solarz).

È la storia di un tranquillo avvocato vedovo che vive con la figlia dodicenne nei pressi di New York, a cui capita di essere calamitato indietro verso i cruciali anni Settanta, quando aveva militato nel movimento radicale contro la guerra del Vietnam. Il gruppo della sinistra rivoluzionaria citato nel film, tratto da un romanzo di Neil Gordon, era attivo tra il ‘69 e il ‘76 e si chiamava Weather Underground, o Weathermen, in omaggio al verso di una canzone di Bob Dylan.

Nella trama si fa riferimento a una rapina culminata con un morto. L’avvocato Redford, dopo la cattura di una compagna di quei tempi Sarandon), viene accusato e inseguito dalla Fbi che lo individua grazie all’inchiesta di un giovane e ambizioso cronista (LaBeouf). Durante la fuga, Grant incontrerà altri reduci dei Weathermen, fra cui un anziano Nick Nolte e un’ancora meravigliosa Julie Christie. Lei rimane la combattente più indomita, rivendicando l’attualità della rivolta e custodendo la verità sul lontano episodio di sangue, nonché le emozioni di un segreto segreto condiviso con Redford.