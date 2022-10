Il prete Pieraccioni, la scomoda eredità e «Il sesso degli angeli»

Dopo il grande successo al cinema, arriva in prima tv «Il sesso degli angeli», commedia spensierata di e con Leonardo Pieraccioni, oggi alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Pieraccioni torna davanti e dietro la macchina da presa affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Nel cast con loro anche Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e con la partecipazione di Massimo Ceccherini. Don Simone, è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo «stare insieme» dei social. La Chiesa degli Angeli a Firenze è popolata quasi solo da donne anziane che recitano il rosario in automatico. La fortuna però sembra venire in soccorso a Don Simone.

Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un notaio lo informa che un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto. Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello. L’immobile lasciato dallo zio è in realtà una casa di appuntamenti, e la lucrosa attività che ospita è la prostituzione di un gruppo di bellissime squillo d’alto bordo, capitanate da una tenutaria di nome Lena che ha le gradevoli fattezze di Sabrina Ferilli. Il dilemma è dunque quello fra accettare l’eredità e fare fronte ai problemi economici della Chiesa degli angeli, o rifiutare in nome dell’etica personale e religiosa.