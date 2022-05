Le tre «Streghe di Eastwick» Cher, Pfiffer, Sarandon alle prese col «diavolo» Nicholson

Film del 1987 diretto da George Miller, Le streghe di Eastwick viene riproposto questa sera sugli schermi di Iris, alle ore 21.

Eastwick è in realtà una immaginaria cittadina del New England che vedrà le gesta di tre donne, amiche tra loro, che non sanno di essere dotate di poteri magici. Il cast è di quelli memorabili: Cher, Michel Pfeiffer, Susan Sarandon sono le tre «streghe» che alla fine invocano un diavolo d’eccezione nella persona di Jack Nicholson.

È infatti questo Daryl Van Horne e il suo arrivo a Eastweick a dare il là a una storia fatta di azione e fascinazioni. Daryl-Nickolson ha intenzione di avere da ognuna delle tre donne un figlio e così inizia a corteggiare le amiche che, oltretutto, lo avevano invocato all’inizio del film mettendosi a fantastica sull’uomo ideale.

La seduzione è sistematica e seriale ma questo comporta problemi fra le tre «streghe» e la comunità Eastwick, soprattutto perché Felicia Alden (l’attrice Veronica Cartwright), moglie del direttore del giornale cittadino, si scaglia contro di loro.

La storia arriva a una svolta drammatica con la morte di Felicia, frutto di una maledizione involontaria formulata dalle tre protagoniste. Queste ultime decidono così di allontanarsi dall’oggetto del loro desiderio, consapevoli di essere la causa della tragedia. Oltretutto capiscono che Van Horne-Nicholson è l’incarnazione del male.

La reazione di quest’ultimo è violentemente, e ovviamente, demoniaca. Le tre «streghe» decidono di ricorrere al voodoo per eliminarlo.