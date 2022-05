Sull’Air Force One Harrison Ford presidente-eroe

Pellicola più volte evocata negli scenari della realtà che tanto hanno preso a somigliare a quelli della cinematografia più apocalittica, Air Force One, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen, sarà trasmesso questa sera alle 21,25 sul canale Nove.

Il cast ha fatto epoca, se non altro perché Harrison Ford, che interpreta il presidente degli Stati Uniti James Marshall, nel 2016 è stato definito da un sondaggio negli Usa il miglior interprete della figura di presidente Usa nella storia del cinema.

La trama è quella di un film d’azione serratissimo. L’attacco alla potenza Usa è portato, questa volta, proprio sull’Air Force One, l’aereo sul quale viaggia il presidente degli Stati Uniti. È un gruppo di terroristi kazaki, guidati dal cattivo di turno, l’attore Gary Oldman nei panni di Egor Korshunov, a impossessarsi del velivolo di ritorno da un viaggio a Mosca.

Da qui tutta una serie di avvenimenti mozzafiato: il presidente si mette in salvo ma in realtà non abbandona l’aereo dirottato. I terroristi cominciano a eliminare, uno a uno, i suoi collaboratori, ma sarà proprio Marshall-Harrison Ford ad avere la meglio su di loro riprendendo il controllo dell’Air Force One.

Ma la suspense non è finita e l’esito del film appare imprevedibile in un primo momento. È un film, certo, ma quando per esempio, durante gli attentati dell’11 Settembre, per diverse ore il presidente Usa George Bush rimase nei cieli d’America sull’Ari Force One, inevitabilmente il pensiero andò al film di Petersen e a Harrison Ford. Due ultime annotazioni. Nel film americani e russi collaborano per eliminare i terroristi, altri tempi. La vice presidente Usa Kathryn Bennet è interpretata da Glenn Close.