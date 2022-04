Fra look e furbizie, ecco «Come ti divento bella»

Stasera un appuntamento con il sorriso alle 21.20 su Raidue. E cioè con il film «Come ti divento bella», con Amy Schumer, Emily Ratajikovsky e Michelle Williams. Una storia che non mancherà di far sognare e far ridere: Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come «innegabilmente bella».

Ma quando, in seguito ad un incidente in palestra, Renée vede realizzato il suo sogno di bellezza innegabile, tutte le strade improvvisamente sembrano aprirsi davanti ai suoi occhi. È solo il suo sguardo a percepire, riflessa nello specchio, una Renée da copertina: gli altri continuano a vederla esattamente com'è.

«Come ti divento bella» lavora proprio sul potere deformante dello sguardo - quello degli altri su di noi, ma soprattutto il nostro su noi stessi (e in particolare noi stesse) - e fa leva su un mezzo eminentemente visivo come il cinema per pilotarci a riconoscere Renée come lei si vede, ovvero sempre più attraente. A differenza di molti altri film sulla repentina trasformazione fisica di un protagonista (come Big, cui Come ti divento bella fa esplicito riferimento), questa commedia introduce l'elemento di novità di una percezione soggettiva sufficiente ad innescare un cambiamento interiore che, agli occhi degli altri, diventa graduale miglioramento estetico.