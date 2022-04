Metti una sera «La Stangata» tra Redford e Newman sul ritmo mozzafiato del ragtime

La Stangata (The Sting) di George Roy Hill (1973) è film di culto per eccellenza. Vincitore di 7 premi Oscar, tra cui quello al miglior film, vede protagonisti due stratosferici Robert Redord e Paul Newman al massimo del loro fascino e potenza interpretativa. A quasi 50 anni dalla sua uscita, la pellicola nulla ha perso del suo smalto, grazie sia al cast ricco di attori e caratteristi talentuosi come Charles Durning, che al regista. Una commedia con una sceneggiatura brillante, scritta da David S. Ward, connotata da un ritmo mozzafiato, colpi di scena a spiovere e abili incastri narrativi. Non ultimo la colonna sonora, costituita da una serie di celebri ragtime rielaborati da Marvin Hamlisch. Il film, nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

E stasera La Stangata sarà ancora una volta tutta da gustare su Twenty Seven di Mediaset Infinity (canale 27), con inizio alle 21.10. Siamo in Illinois, settembre del 1936. Johnny Hooker e il suo amico Luther Coleman sono due truffatori di strada. Dopo aver inconsapevolmente raggirato un corriere al servizio del gangster Doyle Lonnegan, Luther viene ucciso per ritorsione, così Hooker fugge e si nasconde per evitare la stessa sorte. Quindi, per vendicare Luther, chiede aiuto a un vecchio amico del defunto, Henry Gondorff, uno dei migliori truffatori degli Stati Uniti. Insieme organizzano una «stangata» ai danni di Lonnegan, creando una finta agenzia di scommesse diretta da Gondorff (sotto lo pseudonimo di mr. Shaw), in cui viene fatto credere al boss di poter vincere facilmente delle ingenti somme di denaro grazie a informazioni riservate fornitegli da Hooker, con l’obiettivo di fargli perdere l’ultima, altissima e decisiva scommessa.