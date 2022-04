«Piacere, sono un po’ incinta»: Jennifer Lopez e O’Loughlin fra amore e inseminazione

«Piacere, sono un po' incinta (The Back-Up Plan)», stasera alle 21.20 è una delle offerte forti di Rai 2. Un film leggero ma che ha fatto a suo modo epoca. È un lavoro del 2010, diretto da Alan Poul ed interpretato da Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Con un costo di produzione di 35 milioni di dollari, il film complessivamente (incluse le vendite di DVD) ha incassato 90 milioni di dollari di cui 1.481.000 euro in Italia. Zoe, un’avvenente ragazza newyorkese che gestisce un negozio di animali, è fortemente motivata a diventare madre. Dopo tante relazioni finite male, capisce che aspettare l’uomo giusto richiede troppo tempo. Decide quindi di prendere un appuntamento per sottoporsi all’inseminazione artificiale, utilizzando lo sperma di un uomo con i capelli rossi e le lentiggini, nonostante i suoi amici pensino sia una pessima idea.

Lo stesso giorno Zoe conosce su un taxi Stan, un attraente ragazzo un po’ più giovane di lei. I due litigano per il taxi e non sembrano andare molto d'accordo, all'inizio, nonostante Stan dimostri un certo interesse per la ragazza. Intanto Zoe entra in un gruppo di sostegno per donne che hanno deciso di avere dei figli da sole, incontrando una strana atmosfera, alle quali espone comunque la sua esperienza. Successivamente, mentre si trova assieme all'amica Mona al mercato biologico, incontra nuovamente Stan il quale, possedendo una fattoria, si sostiene vendendo formaggi e fa anche la conoscenza di Olivia, che Zoe crede essere la sua ragazza. La sera stessa, al negozio di animali, si svolge una conferenza su come comportarsi con i cani. Stan si fa ancora vivo e convince Zoe a prendere qualcosa da mangiare insieme...