Le bollicine e i sapori di Puglia si sposano nello Champagne Day

È per eccellenza il vino delle celebrazioni: lo champagne accompagna e scandisce i momenti più importanti della vita di molti, dalle ricorrenze alle feste familiari. Famoso in tutto il mondo e comunemente associato al concetto di lusso e di prestigio, lo champagne è un vino spumante francese che prende il nome dall’omonima provincia storica situata nella regione del Grande Est di Francia.

Tutti almeno una volta nella vita desiderano provare l’ebbrezza di stapparne una bottiglia perché, oltre ad essere un piacere, è anche un rito che affonda le radici in una tradizione centenaria. Per accontentare gli appassionati e i curiosi del settore, «Spaccio Mortadella Jazz», la rinomata bottega di Corso Umberto I nata lo scorso dicembre a Conversano da un’idea dell’oste Cinzia Siciliani, ha promosso anche in Puglia la «Festa dello Champagne» in occasione dello «Champagne Day».

Gli eventi che simbolicamente raccolgono l’invito a onorare il più esclusivo ed elegante spumante del mondo, lanciato dal Comité Champagne (l’Organizzazione internazionale con sede a Epernay), pullulano in tutto il mondo in questi giorni.

Dopo il grande successo dello scorso anno, la grande festa di Conversano dunque torna sabato 22 ottobre per rendere omaggio alla storia affascinante di due produttori padovani di champagne, Enrico Baldin e Nadia Nicoli, patron della Maison «Encry Veuve Blanche Estelle». Sarà una serata all’insegna del buon bere e della condivisione gioiosa, della musica swing, delle baguette di mortadella, dei formaggi e dei salumi rigorosamente made in Puglia, da abbinare alle bollicine francesi tanto amate da Marylin Monroe.

«Spaccio Mortadella Jazz è una bottega d’ispirazione francese che offre la possibilità di degustare vini e salumi in un ambiente raffinato ed elegante, ma anche familiare -; ha raccontato la titolare Cinzia Siciliani - oltre ai vini, l’offerta gastronomica è ispirata ai must della tradizione pugliese: tra tutti il panino con il misto (condito con i ritagli dei salumi), il maritozzo salato con vitello tonnato e la “merenda del muratore” (ciabattina di provenienza cegliese con capperi, tonno, mortadella e caciocavallo podolico). Corso Umberto I diventerà per il secondo anno consecutivo la cornice naturale di una grande festa di strada in cui tutti gli amanti dello champagne potranno godere di una serata unica e calda».

Tra i piatti proposti nell’evento dedicato al mito dell’enologia mondiale ci saranno anche le famose orecchiette di Conversano: una speciale creazione che la chef Maria Cicorella proporrà in anteprima assoluta del nuovo format di trattoria veloce «Evviva Maria» di prossima apertura, nato dalla collaborazione dell’agenzia Brainpull, già cofondatrice di Pescaria, con il patron del Pashà di Conversano Antonello Magistà.

Il successo è quindi assicurato: intramontabile con il suo fine perlage, lo champagne si prepara ad essere il protagonista di una grande festa cittadina.