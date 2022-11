Taranto, 45 minuti per entrare nel guinness degli studenti più bravi in informatica

TARANTO - Quarantacinque minuti per entrare nel guinness degli studenti più abili nell’Informatica. Si conclude oggi per gli alunni delle prime medie dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Martellotta” di Taranto, presieduto dal dirigente scolastico Giovanni Tartaglia, il Bebras 2022. Concorso internazionale che si disputa ogni anno, coinvolgendo fino a quasi 50 paesi del mondo, il Bebras è stato pensato per promuovere nelle scuole gli aspetti scientifici dell’Informatica. Anche quest’anno in Italia la gara è organizzata dal laboratorio ALaDDIn del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” dell’Università degli Studi di Milano. Il concorso offre agli allievi del primo ciclo di istruzione di avvicinarsi al mondo dell’Informatica in maniera divertente, attraverso una gara individuale e a squadre non competitiva. “Ogni anno - spiega la prof Fabrizia Marchesino, referente del Dipartimento di Matematica - aderiamo a questa iniziativa per stimolare nei ragazzi l’ambito della logica. Non viviamo questo concorso come una competizione, ma in un’ottica di crescita e di collaborazione perché si lavora a squadre. Inoltre, le domande, d’Informatica sullo stile Invalsi, indirizzano i ragazzi non verso una conoscenza puramente informatica, ma mirata allo sviluppo delle competenze”.