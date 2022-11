Martina Franca in festa per l'«Estate di san Martino»

MARTINA FRANCA -Vino, degustazioni e spettacoli nella meravigliosa cornice di Martina Franca, borgo antico vestito con gli abiti dell’autunno, per allungare i festeggiamenti patronali.

Si chiama «L'estate di san Martino» e per tutto il weekend, dalle ore 19 e fino alla mezzanotte, promette di accogliere i visitatori nel centro storico della città della Valle d'Itria con numerosi stand enogastronomici allestiti in piazza XX Settembre, piazza Roma e piazza Plebiscito e, non bastasse, con una serie di spettacoli distribuiti su diverse postazioni.

L’iniziativa è organizzata da Rebeat.it, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, assessorato al Turismo e Marketing territoriale. Protagonista assoluto sarà il vino accompagnata dai prodotti tipici della cucina martinese.

Domenica mattina, dalle ore 9 in piazza Plebiscito, tornano i “Mercati della Terra”, a cura della condotta Slow Food Trulli e Grotte, uno spazio dedicato ai prodotti agroalimentari di piccoli produttori locali, artigiani del cibo e non.

Quanto agli eventi, é previsto un ricco cartellone di eventi tra musica e danza: si inizia sabato 12 novembre, alle ore 19.30, in piazza XX Settembre con “Colori, musica e movimento”, lo spettacolo di ginnastica ritmica e artistica a cura di A.S.D. Alegria, A.S.D. Tyche e Polisportiva Arci Martina. Si prosegue a ritmo di Jazz in piazza Plebiscito: alle ore 20:30 con il live di Camillo Pace e Miriam Neglia, mentre in piazza XX Settembre, alle ore 21.30, c’è Gaetano Tasselli e la sua La La Band. Domenica 13 novembre, invece, alle ore 20 in piazza Plebiscito spazio al cabaret del “one man show” Tommy Terrafino, volto noto del “piccolo schermo” e dei palcoscenici teatrali italiani, noto al grande pubblico per le sue esibizioni a “Made in Sud” (Rai 2) e “Zelig” (Canale 5). Chiude la programmazione della due giorni lo spettacolo di pizzica e musica popolare dei TaranteLLaera nella splendida cornice di Piazza Plebiscito alle ore 21.00.

«Questo cartellone di eventi contribuisce a dare valore alle bellezze della nostra città - ha detto l’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Vincenzo Angelini – e contribuisce a destagionalizzare l’attrattività della nostra città, rendendola interessante a flussi di visitatori provenienti da altri territori anche al di fuori del periodo estivo».