A Taranto i detenuti producono la birra artigianale col pane raffermo

TARANTO - Si chiama Birra Pugliese ed è la birra del riscatto sociale e del reinserimento delle persone carcerate nel mondo produttivo. Il progetto è stato presentato oggi nel carcere di Taranto alla presenza del direttore reggente della struttura penitenziaria, Luciano Mellone, del presidente onorario dell’Associazione MondoBirra Piero Conversano e del direttore del progetto «Riscattarsi con gusto», il birraio Espedito Alfarano.

Il progetto prevede la sperimentazione produttiva di una birra artigianale preparata dai detenuti con il pane che altrimenti finirebbe nella pattumiera. «Sarà una birra chiara, dove - è stato spiegato - la materia prima recuperata (il pane, appunto) va a sostituire in parte il malto d’orzo, conferendo profumi e sapori di crosta di pane a una bevanda». L’incremento di attività lavorative all’interno delle strutture penitenziarie, attraverso attività imprenditoriali come il birrificio, possono così diventare uno strumento che facilita non solo il reinserimento, ma può fornire occasioni d’impiego al termine della pena, con conseguente abbattimento del rischio di recidiva.

Le birre prodotte da Birra Pugliese sono esclusivamente birre artigianali legate al territorio, ovvero realizzate con materie prime coltivate in Puglia, ad alta fermentazione, non pastorizzate e non filtrate, rifermentate in bottiglia o in fusto. «Un progetto - ha osservato il direttore Mellone - tipicamente pugliese sin dal nome, che coniuga alcuni dei tratti distintivi della nostra terra come l’attenzione alla ricerca della qualità attraverso l’uso di materie prime a filiera corta e la capacità di saper intuire le tendenze del mercato, rappresentate dall’attenzione alle birre artigianali. Infine, una peculiarità tutta tarantina: fare del lavoro la più importante occasione di riscatto e di attenzione verso gli altri».