Taranto, il report sicurezza: reati in calo dell’8,6%

TARANTO - Calano i reati in provincia di Taranto. In particolare, nel periodo gennaio-ottobre 2022, il numero complessivo dei delitti commessi ha fatto registrare un decremento dell’8,685% rispetto allo stesso periodo del 2021: sono stati denunciati 10.576 reati rispetto agli 11.572 dello stesso periodo dello scorso anno. Le flessioni più significative sono state nei reati di tentato omicidio (-53,846%), percosse (-23,611%), minacce (-25,109%), rapine in pubblica via (- 33,333%). truffe informatiche (-22,280%), incendi (-35,036%), incendi boschivi (-44,318%), contraffazione di marchi e prodotti industriali (-48,052%). È quanto emerge dai dati analizzati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Demetrio Martino, con la partecipazione del Questore e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION