Posti di lavoro non sicuri, dietro al bancone anche un minore: maxi-multa per due bar di Massafra

MASSAFRA - I carabinieri di Massafra (Ta) hanno eseguito un servizio di controllo ad alto impatto nell'ambito del quale è stato disposto un arresto, sei denunce a piede libero e maxi-multe per due bar. Un 50enne è finito in manette poiché deve espiare una pena di due anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori; tre giovani sono stati denunciati per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, e un 36enne marocchino è stato denunciato perché avrebbe violato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 8 giorni. Due titolari di bar del posto, infine, sono stati denunciati e multati, per un totale di 45mila euro, poichè avrebbero violato norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. I militari hanno, inoltre, proceduto alla sospensione di uno dei due esercizi pubblici, al cui interno sarebbe stata constatata la presenza di un lavoratore minorenne non regolarmente assunto.