Al MArTa domenica 9 ottobre sarà una giornata dedicata alle famiglie

TARANTO - Una giornata in cui genitori e figli possono condividere storia, archeologia e arte in una esperienza educativa e ludica che contemporaneamente accresce il valore di ciò che siamo e dei territori in cui viviamo. Domenica 9 ottobre 'F@MU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museò torna al Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto e lo fa nel primo anno post-pandemia in cui i bambini potranno tornare ad animare di sorrisi le sale espositive del MArTA così ricche di stimoli e storie per grandi e piccoli. «Diversi ma Uguali» è il titolo di F@Mu 2022. Il tema di quest’anno parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale.

«Le famiglie al Museo sono un importante fattore di garanzia in grado di perpetuare nel tempo il valore del nostro patrimonio archeologico-culturale», sottolinea la direttrice del MArTA, Eva Degl'Innocenti. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il MArTA propone visite guidate per adulti e ragazzi, laboratori dedicati alla storia e all’archeologia delle monete, un concerto e percorsi ludico-didattici dedicati al mondo del gioco e dello sport nell’Antichità. Le attività per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo sono gratuite fino a disponibilità di posti. La prenotazione per visite e laboratori deve essere effettuata sul portale di e-ticketing del Museo.