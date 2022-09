Mattarella conferisce una medaglia al convegno dedicato alla Magna Grecia

TARANTO - Il capo della Stato Sergio Mattarella ha voluto conferire al Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, dal titolo «Taranto e Siracusa: due capitali del Mediterraneo a confronto (IV e III sec. a.C)», in corso a Taranto, la medaglia del Presidente della Repubblica. Tale premio, che viene attribuito alle iniziative ritenute di particolare interesse culturale, è stato recapitato al professor Aldo Siciliano, presidente dell’Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia che organizza e realizza annualmente l’appuntamento scientifico, giunto alla 61esima edizione. «Non è la prima volta - ha commentato Siciliano - che il Convegno di Taranto riceve questo riconoscimento, ma è sempre motivo di grande soddisfazione, perché sottolinea lo spessore e la valenza raggiunti in ambito sia nazionale che internazionale dal Convegno Magna Grecia, spronandoci a proseguire con ulteriore impegno nell’attività di ricerca». La medaglia, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su bozzetto del disegnatore Vittorio Grassi, raffigura "l'Italia turrita» e si ispira per taluni tratti ad alcune emissioni monetali dell’antica Siracusa.