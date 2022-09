Droga per la movida tarantina: un 22enne arrestato per spaccio

TARANTO - Arrestato a Taranto, per spaccio di droga, un giovane di Monopoli. I carabinieri lo hanno fermato la scorsa notte nei pressi di un locale della movida jonica. Il 22enne era in compagnia di altri 3 ragazzi, tutti della provincia di Bari. I militari lo hanno notato perchè ha cercato di disfarsi di un borsello cedendolo alla ragazza che gli era seduta accanto sul sedile posteriore.

Il gesto ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di perquisirlo. In una tasca dei pantaloni gli hanno trovato 43 pasticche di colore arancione di “MDMA”, sostanza stupefacente conosciuta come ecstasy, 46 confezioni in cellophane di colore giallo e verde contenenti “MDMA” in polvere, una dose di cocaina e 1.415 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.