Ex Ilva: domani Todde a Taranto, i sindacati chiedono un incontro

TARANTO - Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno scritto al viceministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde chiedendo di poterla incontrare domani, nella Prefettura ionica, in occasione della sua visita nel capoluogo ionico, per affrontare la questione ex Ilva. Secondo i sindacati, la vertenza «continua ad essere al centro del dibattito pubblico per l’assenza di una prospettiva chiara in merito al futuro ambientale, occupazionale ed industriale del sito di Taranto e per la sua risoluzione sarebbe necessaria la costituzione di un tavolo permanente con il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della Transizione Ecologica».

Le sigle metalmeccaniche ritengono «fondamentale il coinvolgimento dei lavoratori e delle istituzioni locali per traguardare obiettivi condivisi, in particolare sul processo di transizione ecologica che inevitabilmente deve intrecciarsi con la questione occupazionale. Infatti, in assenza di una progettualità su questi temi - concludono - rischieremmo di far diventare questa vertenza un problema sociale per la città e tutto il mezzogiorno».