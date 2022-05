Taranto, polizia scopre piazza di spaccio in via Dante grazie a un insolito viavai di persone: 41enne arrestato

TARANTO - La polizia ha individuato nelle scorse ore una piazza di spaccio in un condominio e un 41enne è stato arrestato. Gli agenti sono stati insospettiti da un curioso e insolito viavai da uno stabile di via Dante. Tra le persone che andavano e venivano c'erano diversi giovani, conosciuti come consumatori abituali di droghe. I Falchi sono entrati e hanno scoperto che l'attività si svolgeva al settimo piano e hanno perquisito l'appartamento del presunto spacciatore. Nell’armadio della camera da letto, ben nascoste in un borsello in pelle nera, sono state trovate 42 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, numerose bustine ermetiche usate per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a 370 euro in banconote di varo taglio, sottoposte a sequestro poiché ritenute provento dell’illecita attività.

Il presunto pusher, un tarantino di 41 anni, è stato arrestato per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.