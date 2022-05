Incidenti lavoro, pm Taranto indaga su morte 52enne di Martina Franca: è stato ucciso da escavatore

TARANTO - Sarà la Procura della Repubblica di Taranto, attraverso i tecnici dello Spesal e gli investigatori, a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro nel quale, giovedì scorso, è morto un 52enne di Martina Franca (Taranto). L’uomo è stato colpito alla testa dal braccio mobile di un escavatore durante lavori nel terreno del suo trullo. A quanto pare, l’escavatore era manovrato da un familiare della vittima, titolare di una impresa edile, che aveva accettato di svolgere quei lavori gratuitamente. Probabilmente una manovra sbagliata ha provocato l’incidente. Per cause in corso di accertamento, il braccio mobile dell’escavatore ha centrato alla testa il proprietario del trullo, che ha subito gravissime lesioni e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte del 118.

