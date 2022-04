Massafra, incidente al rientro dalla Pasquetta: ferita coppia e bimbo di 3 anni

TARANTO - Mamma e papà di 25 anni e il loro figlioletto di 3 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Ferrara, sulla strada che congiunge Massafra alla marina. Rientravano a casa, a quanto si è appreso, dopo aver trascorso la pasquetta in una località della costa massafrese. Il conducente della vettura, una Golf Volkswagen, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia locale, guidata dal comandante Mirko Tagliente. Il papà e il bimbo sono stati trasportati all'ospedale San Pio di Castellaneta, mentre la mamma, che avrebbe riportato le ferite più serie, all'ospedale SS. Annunziata.