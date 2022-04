Anche a Martina Franca i certificati del Comune si potranno ritirare in edicola

MARTINA FRANCA - Una convenzione tra Comune ed edicole per il rilascio dei certificati. A Martina Franca è stato attivato il servizio che permette ai cittadini di ottenere i certificati, senza necessariamente recarsi presso gli sportelli degli uffici comunali.

I servizi dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Martina restano invariati ma vengono resi più efficienti e capillari sul territorio attraverso le edicole che vorranno aderire all’iniziativa per facilitare la fruizione da parte dei cittadini, soprattutto da parte di coloro che hanno meno familiarità con i sistemi informatici.

Il servizio è attivo nelle edicole che hanno aderito alla convenzione fra il Comune di Martina Franca e il Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai aderente alla Confcommercio (SNAG).

La convenzione del Comune di Martina fa seguito ai protocolli d’intesa sottoscritti dall’ANCI prima con la FIEG e successivamente con le organizzazioni sindacali nazionali dei rivenditori di giornali per promuovere il rilascio dei certificati anagrafici nelle edicole.

È possibile richiedere i seguenti certificati: anagrafico di matrimonio, anagrafico di nascita, anagrafico di unione civile, di cancellazione anagrafica, di cittadinanza, di contratto di convivenza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza in convivenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato di famiglia e di stato civile, di stato libero, storico di cittadinanza, storico di residenza. Il costo del certificato è di 2 euro. Attualmente viene effettuato dall’edicola-tabaccheria Domenico Carriero in via della Sanità.