TARANTO - Avrebbero ucciso a sassate un cane randagio e poi lo avrebbero bruciato filmando le scene che poi hanno condiviso in chat. Succede a Statte, comune alle porte di Taranto, dove i carabinieri hanno denunciato tre minorenni alla competente Procura di Taranto. Secondo quanto riferito dai carabinieri i fatti risalgono al mese di marzo scorso e riguardano la morte di un cucciolo di cane meticcio, crudelmente ucciso a sassate e poi bruciato in una zona periferica del paese nel Tarantino.

Questa mattina i carabinieri di Statte, supportati da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti dei tre ragazzini indagati per «uccisione di animali in concorso». I militari hanno sequestrato i telefoni cellulari dei tre minorenni. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla orrenda vicenda. Nella foto il luogo dove è stato bruciato il meticcio di piccola taglia.