Turismo, con la Btm a Taranto cento eventi in tre giorni

TARANTO - Si svolgerà dal 6 all’8 aprile la settima edizione di BTM, Business Tourism Management, tra i principali eventi b2b di promozione del turismo del Sud Italia, in programma per la prima volta a Taranto in tre diverse location: si tratta del Circolo Ufficiali, del Circolo Sottufficiali della Marina Militare e del Teatro Orfeo.

Il programma della manifestazione è estremamente ricco con quasi 100 eventi in 3 giorni e vi troveranno posto importanti momenti di dibattito e approfondimento Il Circolo Ufficiali della Marina Militare ospiterà le aree Expo, il workshop di ascolto e di progetto BTM Lab, la sezione tematica del wedding tourism BTMinLove e le sale conferenze dove si svolgeranno eventi, workshop e focus di approfondimento. Il Circolo Sottufficiali della Marina Militare sarà invece la sede della sezione tematica dedicata al turismo enogastronomico BTMgusto e degli incontri B2B tra buyer e seller. Il Teatro Orfeo, infine, ospiterà la Main Hall della parte convegnistica e di «in-formazione» con i principali eventi attesi dal pubblico che verteranno sul tema GreenPeople2Action, filo conduttore che pone l’accento sulla sostenibilità. Un ulteriore momento importante di approfondimento - informa l'organizzazione - sarà l’8 aprile il Forum Turismo Privato & Pubblico che sarà documentato nel corso della giornata da Sky TG24 e mostrerà le migliori pratiche di accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione del patrimonio culturale presenti nel Bando Turismo Italiae.

«Tornare a fare eventi in presenza dopo due anni - spiega il fondatore di BTM Puglia, Nevio D’Arpa - ci permette oggi di lanciare un messaggio importante sulla ripresa del turismo. Le tante conferme che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane ci dicono che c'è tanta voglia di fare viaggi in Italia: molti gli operatori che stanno programmando e altrettanti i buyer internazionali che abbiamo coinvolto».