Taranto, nelle notti al Pronto soccorso ora ci sarà un medico in più

TARANTO - Il caso del novantenne lasciato 27 ore al Pronto Soccorso del “Santissima Annunziata” prima del ricovero al reparto di competenza, raccontato dalla Gazzetta, probabilmente ha accelerato i tempi per i provvedimenti urgenti disposti dall’Asl di Taranto. E dalla delibera inviata dall’assessore regionale alla Salute Rocco Palese all’ordine di servizio diramato dalla direzione ai medici è trascorso pochissimo tempo. Nel documento che porta la firma di Palese si invitano i direttori generali delle Asl pugliesi a ricorrere allo straordinario o alle prestazioni aggiuntive. I medici di qualunque reparto sono caldamente invitati a lavorare in seduta aggiuntiva nel turno di notte perché il Pronto Soccorso del Santissima Annunziata possa contare sui tre medici previsti per coprire il turno. Uno strumento che può tamponare momentaneamente, ma che certamente non costituisce una soluzione a medio e lungo termine. A proposito di soluzioni, il direttore della comunicazione istituzionale, dottor Donato Salfi, chiosa come «non esista un’unica soluzione ad un problema tanto vasto».

Le azioni che la Asl continua instancabilmente a promuovere muovono dall’ascolto attivo e costruttivo delle segnalazioni e lamentele dei cittadini come preziosi contributi al miglioramento dei servizi. «Non è una frase fatta – sottolinea il direttore Salfi – ma un approccio nuovo mirato ad instaurare una relazione fruttuosa tra cittadino e Asl. Segnalo l’Urp, Ufficio relazioni con il pubblico, raggiungibile attraverso il numero verde 800529657 e l’email: urp@asl.taranto.it ». Per avere notizie del proprio congiunto che è nella sala di post triage si può chiamare il numero 0994585194. «Ma la comunicazione dell’Asl con il paziente e i suoi familiari – conclude Salfi – può cominciare già prima di recarsi in Pronto Soccorso: all’ indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto o nell’app ‘Puglia Salute». Qui il cittadino trova lo stato di affluenza nei 4 Pronto Soccorso della provincia di Taranto e i tempi di attesa previsti». Il caso eclatante dell’anziano ha innescato la grande volontà dell’Asl di Taranto di arginare un problema che concerne tutti i Ps della Puglia e d’Italia.

Intanto c’è una reazione sul fronte politico. «C'è una sola parola per definire questa situazione: vergognosa. Se una persona si rivolge a una struttura della sanità pubblica, anche se bollinata frettolosamente da un codice azzurro, è perché evidentemente ne ha bisogno. Tanto è vero che, nel caso di specie, dopo le insistenze della fin troppo paziente figlia del paziente, l’anziano è stato finalmente ricoverato», dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia, in relazione al caso di un 90enne che avrebbe atteso 27 ore prima di essere ricoverato.