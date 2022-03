Taranto, aggiudicati gli interventi di riqualificazione a Palazzo Troilo

TARANTO - Riqualificazione di Palazzo Troilo, aggiudicati i lavori. Nei giorni scorsi, la commissione di gara incaricata dal Comune di Taranto di valutare le offerte pervenute ha definito l’aggiudicazione dell’appalto in favore di una società di Gravina (in provincia di Bari). Si tratta della «Apulia srl» che, rispetto ai 3,9 milioni di euro indicati nel bando di gara, ha prevalso rispetto alle altre imprese con un importo pari a 3,3 milioni di euro. Palazzo Troilo, ad interventi di riqualificazione ultimati, diventerà un polo dell'arte e della cultura, con grandi sale espositive, un lussuoso caffè letterario e booking shop, un attrezzato coworking e incubatore di imprese smart, una terrazza - museo con serre bioclimatiche affacciate su Mar Piccolo.

A proposito sempre di uno storico edificio del centro storico, la commissione di gara nominata dall’Amministrazione comunale sta valutando la parte tecnica delle 12 offerte pervenute per partecipare al bando. Che, avendo un importo superiore ai 5,5 milioni di euro, è sopra la soglia comunitaria prevista per le gare e gli appalti e quindi ha procedure diverse e un po’ più complesse rispetto alle procedure negoziate. A gennaio dell’anno scorso, per la cronaca, la giunta Melucci aveva dato il via libera al progetto definitivo per il recupero di Palazzo Carducci. Si tratta di uno degli interventi ricompresi nel Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) e finanziato attraverso la delibera Cipe 140 del 2018. Palazzo Carducci sarà un contenitore per attività culturali, nel rispetto della sua storia e della sua bellezza, verrà restituito alla città completamente riqualificato avendo ma bisognerà avere cura di preservarne gli elementi architettonici caratteristici, un unicum nell’Isola.

Riepilogando, dunque, il restauro dei tre palazzi, Troilo, Carducci e via Garibaldi, sarà realizzato con i fondi del Mibac già messi a disposizione con delibera Cipe, anzi invece, dei 7,8 milioni di euro di fondi Fsc (fondi sviluppo e coesione) sono stati resi disponibili ben 16 milioni di euro sui nuovi fondi ministeriali. E questo, a causa degli aumenti dei costi definiti con i progetti in corso di redazione da parte del Comune di Taranto. Tra i tre edifici storici, in particolare, proprio Palazzo Carducci ha fatto registrare un incremento rispetto alle iniziali stime inserite nello studio di fattibilità tecnica ed economica. Riepilogando, a Troilo, infine, l’Amministrazione comunale vorrebbe realizzare attività varie (convegni, attività economiche) mentre in via Garibaldi - vico Novelune ci dovrebbe essere la casa degli studenti universitari (almeno 37) che frequentano la ex «Rossarol» e, dunque, la sede della Facoltà di Giurisprudenza.

Nella scorsa estate, invece, la commissione composta dai tecnici di Invitalia e da quelli del Comune di Taranto aveva designato il vincitore del concorso per la progettazione relativo alla riqualificazione e rivisitazione di piazza Fontana. Che diventerebbe pedonabile e con punti di aggregazione per i residenti e i passanti. Il tutto, valorizzando la fontana monumentale opera dello scultore tarantino Carrino. Ma ora, bisogna monitorare gli sviluppi di questo progetto o meglio di questo concorso di progettazione.