Pulsano, il sindaco Lupoli rassegna le dimissioni

PULSANO - Franco Lupoli, il sindaco di Pulsano nel Tarantino, si è dimesso. Il primo cittadino ha rassegnato le dimissioni questa mattina, a seguito di una bufera giudiziaria che ha investito il Comune e alcuni assessori e dirigenti del paese. Lupoli è stato eletto nel maggio del 2018 guidando una lista civica, “Insieme”, battendo altre tre formazioni. In quella tornata amministrativa il centrodestra si presentò diviso contando, appunto, sulla lista Lupoli, all’epoca con riferimento fittiano, e quella di Forza Italia. Il centrosinistra finito in minoranza e una civica caratterizzata dai 5 Stelle non riuscì ad esprimere alcun consigliere. Lupoli ed altri esponenti della giunta comunale, tra i quali l’ex sindaco Luigi Laterza, a sua volta con esperienze nel Psi e poi in F I, assieme ad alcuni consiglieri comunali aderirono alla Lega Salvini premier.

Lupoli potrebbe comunque tornare indietro sui suoi passi e avvalersi del salvagente dato dai 20 giorni per il ripensamento. Ma la comunità di Pulsano è preoccupata per la mancata approvazione del Bilancio di previsione da parte dell’assise cittadina. Per questo atto, la scadenza naturale è fissata la prossimo 31 marzo.