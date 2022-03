Taranto, la marineria ferma le attività contro il caro-carburanti

TARANTO - Caro carburanti: la marineria tarantina aderisce alle iniziative nazionali di protesta legate al caro gasolio e alle problematiche che - si sostiene - rendono insostenibile l'esercizio dell’attività e si ferma per tutta la settimana a partire da oggi.

Legacoop Agroalimentare e Agci Pesca annunciano per domani, alle ore 11, un sit-in alla banchina di via Cariati, in attesa dell’incontro che si terrà mercoledì mattina al Ministero delle Politiche Agricole.