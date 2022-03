Scontro tra due auto nel Tarantino: un morto e due feriti

TARANTO - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla provinciale 580 che collega Ginosa a Laterza, nei pressi della sala ricevimenti “Villa dei Principi”. In seguito al violento scontro tra due auto, una Seat Ibiza si è scontrata con una Mini Minor, ha perso la vita un 29enne di Ginosa, mentre sono rimasti feriti due giovani di Laterza. Una ragazza sarebbe stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale di Laterza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.