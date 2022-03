Orchestra ucraina bloccata in Italia: sabato 12 marzo un concerto a Taranto

La National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, la formazione orchestrale ucraina bloccata in Italia in seguito al conflitto armato nel loro Paese, terrà un concerto a Taranto, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, sabato 12 marzo alle ore 20. L’esibizione avverrà su invito - è detto in una nota - dell’Orchestra della Magna Grecia e di Confindustria Taranto. Contestualmente all’iniziativa è stata avviata una raccolta fondi con possibilità di donazioni anche la sera del concerto. I 18 musicisti - si precisa nella nota - sono privi di risorse economiche e intendono rientrare nel loro Paese per raggiungere proprie famiglie isolate da qualsiasi tipo di comunicazione. Nel frattempo, gli stessi artisti hanno urgenza di continuare a suonare per sostenersi economicamente, in quanto al momento i circuiti bancari ucraini risultano bloccati per qualsiasi tipo di operazione.

La National Chamber Orchestra Kyiv Soloists era già in tounée in Italia al momento dello scoppio del conflitto e dell’invasione russa in Ucraina. «Tra le tante storie legate alla guerra - spiega Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia - questa situazione la sentiamo particolarmente affine alla nostra sensibilità; vogliamo sostenere questi amici musicisti ucraini, organizzando per loro un concerto, potendo contare sulla disponibilità di Confindustria Taranto. Il neopresidente, Salvatore Toma, ha immediatamente affiancato l’Orchestra Magna Grecia a sostegno di questa causa».

In occasione del concerto, precisa Romano, «intendiamo organizzare una raccolta di fondi confidando sulla generosità di pubblico, sponsor e altri imprenditori, ciò per consentire ai musicisti ucraini di superare l’emergenza contingente e poter tornare in Ucraina a riabbracciare le famiglie e a difendere la loro libertà».