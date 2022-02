Massafra, donna investita mentre attraversava sulle strisce pedonali

MASSAFRA - Una donna di 67 anni è stata investita questa mattina, a Massafra, in piazza Vittorio Emanuele. L’incidente è accaduto intorno alle 13.

Secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da corso Regina Margherita in direzione via Colonnello Scarano, quando è stata centrata in pieno da un’auto. A travolgerla, una Peugeot di colore bianco guidata da un uomo sulla settantina. Le condizioni della donna sono apparse subito serie. L’impatto le avrebbe causato diversi traumi e fratture agli arti.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la vittima dell’incidente è stata soccorsa immediatamente dagli operatori del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellaneta.

Non è la prima volta che si verificano incidenti nel centro cittadino. Non molto tempo fa, un’altra donna è stata investita, di sera, mentre attraversava corso Italia. Anche in quella occasione, tra lo spavento dei passanti che lamentano la scarsa attenzione al pedone da parte degli automobilisti.