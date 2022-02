Comunali a Taranto, M5S pronto a sostenere la candidatura di Melucci

TARANTO - Si va definendo l’alleanza tra il Movimento Cinque Stelle e la coalizione di centrosinistra che sostiene la ricandidatura a sindaco di Rinaldo Melucci (Pd) alle elezioni della prossima primavera. I dettagli del percorso ritenuto «propedeutico alla realizzazione di un fronte progressista» sono stati illustrati, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa congiunta del senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e dello stesso Melucci. Sono state annunciate le linee strategiche che porteranno al programma per la città, per giungere alla presentazione del "Contratto dei cittadini», dove si porrà al centro dell’azione amministrativa la continuità del progetto di riconversione «Cantiere Taranto», già avviato dal governo Conte II, e del progetto «Ecosistema Taranto» dell’amministrazione comunale uscente.

A livello programmatico, ha sostenuto Turco, «la tutela dell’ambiente e della salute sono priorità insite nell’azione stessa del Movimento 5 Stelle in attuazione della Carta dei Valori che mira alla transizione ecologica. Sul tema nel Milleproroghe ci siamo opposti per primi e fortemente allo spostamento dei 575 milioni dalle bonifiche al ciclo produttivo. Una misura scempio sostenuta e approvata in Parlamento da alcune forze politiche del centrodestra».

In merito alle future mosse nel panorama politico locale, Turco ha annunciato che si sta «organizzando un grande evento che certifichi ancora di più la convergenza dei temi e dei contenuti di questo fronte progressista alla presenza dei leader delle forze in campo: il presidente del M5S Giuseppe Conte e il Segretario del Pd Enrico Letta».

Per il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Rinaldo Melucci, l’idea è quella di «riproporre lo schema che sta nella logica del Cantiere Taranto. Col contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, è iniziata una nuova rotta, una virata, anche se qualcuno l’ha voluta interrompere, ma credo che insieme a M5S avremo capacità, forza e coraggio di ripartire in fretta».