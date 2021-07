Concorso al Comune di Martina Franca: «Servono chiarimenti»

MARTINA FRANCA - Il vicesindaco, Nunzia Convertini, ha inviato alla Dirigente del Settore II una missiva chiedendo delucidazioni in relazione a quanto accaduto durante la prova concorsuale per l’assunzione di due collaboratori amministrativi contabili B3.

Si attende di conoscere il contenuto dei verbali per capire cosa sia accaduto durante la prova per la selezione indetta dal Comune per collaboratori amministrativi contabili. Il concorso, la cui prova scritta si è svolta mercoledì, è stato gestito totalmente internamente e non affidato a società esterne. La commissione è presieduta da Maurizia Merico, dirigente del secondo settore personale. Per il momento è prevista l’assunzione di due persone nell’immediato, ma in previsione da quella selezione saranno assunte sedici persone.

«Apprendiamo da articoli di stampa e da alcuni cittadini di disfunzioni tecniche verificatesi durante il concorso per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo contabile categoria B3 che si è svolto al Palazzetto dello sport lo scorso 14 luglio», si legge nella nota diffusa dal vicesindaco con delega al Personale, Nunzia Convertini. «Ci vengono riferite anomalie verificatesi in attesa della distribuzione delle prove. Si invita - scrive la Convertini - a valutare ogni azione necessaria a tutela dell’Ente chiarendo ogni dubbio nell’interesse dei partecipanti e dell’Amministrazione comunale, anche al fine di non ritardare le procedure di inserimento previste dal Piano del Fabbisogno del Personale 2021-2023 quanto mai necessarie alla luce dei diversi pensionamenti». Stando a quanto viene riferito da diversi testimoni sembrerebbe che subito dopo il sorteggio del quesito si sia resa necessaria la stampa dei quesiti da mettere a disposizione di ogni singolo candidato concorrente. A causa di una stampante fuori servizio, sembrerebbe che si sia reso necessario stampare il materiale al di fuori del contesto della prova concorsuale e questa sarebbe una grossa anomalia che mette in discussione la regolarità della prova, o che perlomeno genera numerosi dubbi e sospetti. Non è chiaro dove sia stato stampato il materiale necessario allo svolgimento della prova, ed è proprio quello che si attende di conoscere dalla lettura dei verbali. Da lì in poi una lunga attesa prima di ricevere i quesiti che ha fatto insospettire molti dei partecipanti. Per il momento da Palazzo ducale non arriva nessun chiarimento, se non la nota del vicesindaco Convertini, la quale chiede essa stessa di conoscere cosa sia realmente accaduto.