Taranto, il gruppo Ferretti investe per la creazione di un cantiere navale

Taranto - Il Gruppo Ferretti di progettazione, costruzione e vendita di yacht anche di lusso, ha deciso di investire in Puglia, a Taranto, per la creazione di un cantiere navale anche grazie all’intervento della Regione Puglia.

E’ stata, infatti, formalizzata la domanda di accesso al contratto di sviluppo nazionale da parte di Ferretti Tech per un investimento in attivi materiali e ricerca di circa 62,6 milioni di euro.

Oggi c'è stata la firma dell’accordo da parte dell’amministratore delegato del gruppo Alberto Galassi, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L'investimento complessivo prevede un intervento pubblico aggiuntivo di 137,6 milioni necessari ad assicurare il pieno recupero ambientale dell’area, con una partecipazione diretta della Regione Puglia pari a 41,5 milioni destinati alla bonifica dell’area ex Yard Belleli.

In programma la costruzione di edifici e capannoni per circa 65.500 mq coperti in un’area di circa 220.000 mq, con un impatto occupazionale diretto di oltre 200 addetti.