«La Regione Puglia vuole la strada Talsano-Avetrana»

TARANTO - «La Regione Puglia vuole, ad ogni costo, che si realizzi la strada Talsano-Avetrana più comunemente nota come Regionale 8». Lo afferma, al termine di un incontro avuto ieri in sala Giunta a Bari, il presidente Michele Emiliano. Che, in particolare, si è confrontato con il presidente dell’Amministrazione provinciale di Taranto, Giovanni Gugliotti, e con diversi sindaci dei comuni ionici interessati dal tracciato di 48 chilometri di una strada di cui si iniziò a parlare a fine luglio del 1988.

Per la cronaca, però, bisogna ricordare che lo scorso 11 giugno, il comitato tecnico regionale per la Valutazione d’impatto ambientale (Via) aveva espresso parere sfavorevole al progetto definitivo presentato dall’Amministrazione provinciale in seguito alle prescrizioni presentato, nei mesi precedenti, dallo stesso comitato tecnico. Che, in estrema sintesi, aveva sottolineato negativamente nel formulare il suo parere che il nuovo tracciato non ridurrebbe significativamente il numero dei potenziali incidenti stradali, interferirebbe con alcuni pascoli, parchi e non sarebbe stato neppure definito il censimento degli ulivi monumentali e, infine, il progetto stesso consumerebbe più suolo di quello che, secondo le osservazioni, sarebbe necessario. In realtà poi, nei giorni seguenti al pronunciamento del comitato tecnico «Via», la Provincia, capitanata dallo stesso Gugliotti, ha avviato il dialogo con i tecnici del comitato nell’ambito della prima riunione della Conferenza di servizi decisoria. E già in quella circostanza, infatti, sono stati forniti alcuni chiarimenti tecnici che, tra una ventina di giorni, verranno approfonditi in un’audizione che i funzionari e i dirigenti della Provincia avranno a Bari. Poi, entro fine agosto, ci sarà il parere definitivo (positivo o il diniego) da parte del comitato tecnico sulla Valutazione di impatto ambientale («Via»).

Fatta questa (necessaria) premessa, le parole ieri di Emiliano hanno indubbiamente rassicurato l’opinione pubblica (composta anche dalle organizzazioni sindacali e dalla Confindustria oltre che dalle associazioni di categorie dei commercianti) sulla realizzazione dello stesso progetto. Anche se ovviamente, come lo stesso presidente della Regione Puglia, ha opportunamente ricordato «il comitato Via non rientra negli uffici regionali, ma è un organismo indipendente che non può essere certo influenzato da me o dal presidente Gugliotti. È composto da essere umani che possono dire cose giuste ma anche altre corrette, ed è questa la strada che abbiamo scelto per ottenere in fretta l’approvazione del progetto definitivo che serve a bloccare - prosegue il presidente della giunta regionale - i soldi del finanziamento, ben 193 milioni di euro che - afferma Emiliano - sono pronti e disponibili tutti, non c’è un problema di definanziamento parziale».

il presidente della Regione Puglia, inoltre, ha ricordato il carattere «strategico» dell’opera per connettere, in maniera sicura, le province di Taranto e di Lecce e ha garantito, passaggio poi sottolineato positivamente da Gugliotti, «la collaborazione che la Regione e la Provincia di Taranto hanno avviato, con grande energia, per superare dei problemi che sono tipici di tutte le grandi opere pubbliche».