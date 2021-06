Taranto, Picchia un farmacista e lo manda in ospedale

Taranto - Una spinta violenta e una caduta che lo ha ridotto in condizioni gravissime in un letto di ospedale. Tutto per una banale lite avvenuta per la strada.

L’episodio si è consumato per le vie di San Marzano di San Giuseppe. Un uomo di 31 anni si è scagliato contro un farmacista di 64 anni e lo ha aggredito al termine di una lite nata per dissapori di natura personale, facendogli urtare il capo sullo stipite di un portone e provocandogli un trauma cranico cervicale con lesione del midollo della colonna, grave deficit neurologico e insufficienza respiratoria.

Per questo il 31enne, originario di San Marzano di San Giuseppe e senza precedenti penali rilevanti - secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine -, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri.

L’uomo è accusato del reato di lesioni gravissime dolose aggravate dall’aver agito per motivi futili o abietti.

Il farmacista, dopo l’aggressione, è stato soccorso da alcuni passanti che, vista la gravità delle sue condizioni, hanno immediatamente allertato il 118. L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito al SS. Annunziata di Taranto dove, a causa delle ferite riportate nell’aggressione, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale.

Attualmente per i medici è in prognosi riservata ed è giudicato in pericolo di vita.

L’episodio, stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri della stazione di San Marzano e ad alcune testimonianze, è avvenuto nella tarda serata di domenica.

Pochi gli elementi a disposizione degli investigatori. Stando a quanto si apprende, il 31enne era al balcone di casa quando si è accorto che il farmacista passava di là. Così sarebbe sceso e tra i due, tra cui pare vi fosse qualche ruggine ma di poco conto, avrebbe aggredito per strada il farmacista a seguito di un litigio scoppiato per questioni riconducibili a pregressi dissapori.

Il 64enne aveva lavorato una vita in Lombardia e da poco si era trasferito al suo paese natale. Prima dell’aggressione lavorava presso una farmacia di Lizzano. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare nel giro di poche ore il presunto responsabile, anche grazie alle testimonianze dei passanti. Il provvedimento di fermo è stato emesso dal pm di turno e dovrà essere convalidato dal giudice delle indagini preliminari.

Resta da chiarire la dinamica degli eventi e soprattutto il movente. Cosa ha spinto il 31enne ad una reazione così spropositata nei confronti del farmacista? I carabinieri sono al lavoro per trovare la risposta a queste domande.