Vaccini, caos per la seconda dose nell'hub di Taranto: anziani costretti a spostarsi col caldo

TARANTO - I sindaci di quattro comuni del versante occidentale della provincia di Taranto hanno inviato una nota di protesta all’Asl di Taranto a seguito della notizia della somministrazione delle seconde dosi di Astrazeneca presso il centro commerciale «Porte dello Jonio» di Taranto. "Moltissimi anziani - sottolineano i primi cittadini di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello - hanno difficoltà o sono impossibilitati a recarsi nel capoluogo ionico per vaccinarsi».

I sindaci manifestano «piena disponibilità a offrire ogni tipo di supporto a sostegno dei cittadini. Oltre all’HUB vaccinale di Ginosa - aggiungono - vi sono sui territori comunali di competenza ulteriori sedi che possono fungere allo scopo, come ad esempio il drive through di Laterza utilizzato per i tamponi, il centro vaccinazioni di Castellaneta e la Casa della Salute di Palagianello». I sindaci Vito Parisi di Ginosa, Franco Frigiola di Laterza, Giovanni Gugliotti di Castellaneta e Maria Rosaria Borracci di Palagianello rammentano anche «il prezioso supporto che sin dall’inizio della pandemia hanno offerto e continuano a dare i Medici di Medicina Generale, primo punto di riferimento per le comunità. In tale circostanza, con riferimento alle difficoltà legate agli spostamenti verso Taranto da parte dei più anziani, il loro contributo può rivelarsi ancora una volta risolutivo.

Si è pensato anche ad appositi servizi navetta». I primi cittadini riferiscono infine che l’Asl Taranto «ha aperto a soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei cittadini. Pertanto, l’auspicio è che tali richieste non rimangano inascoltate, in modo da limitare i disagi».