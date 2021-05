Taranto, si mostra nudo in strada: arrestato

Taranto - I carabinieri di Taranto hanno arrestato un 39enne del Gambia, senza fissa dimora e con piccoli precedenti di polizia, per atti osceni in luogo pubblico. I militari sono intervenuti nella frazione di Lido Azzurro dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un cittadino extracomunitario intento a mostrare in strada le parti intime ai passanti, fra cui minorenni. I carabinieri in poco tempo sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo. Raccolta la denuncia di uno dei testimoni, è stato informato il pubblico ministero di turno che ha disposto la custodia in carcere per il 39enne.