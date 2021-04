S.Giorgio Jonico, auto contro trattore: muore agricoltore 78enne

TARANTO - Un uomo di 78 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a San Giorgio Jonico, nel Tarantino, sulla provinciale per Pulsano. La vittima guidava un trattore che si è scontrato con un’auto. In seguito all’impatto il malcapitato è stato sbalzato in un terreno adiacente. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Solo contusioni per il conducente della vettura. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità.