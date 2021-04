Ex Ilva a Taranto, denuncia alla Procura: ripetute emissioni

TARANTO - «Le emissioni degli impianti gestiti da ArcelorMittal sono le stesse della gestione Riva che hanno avviato indagini e conseguente processo penale a carico dei responsabili». E’ quanto sostengono Luciano Manna del sito VeraLeaks e Angelo Di Ponzio dell’associazione GiorgioForever, che questa mattina hanno depositato negli uffici della Procura una denuncia in cui affermano che «queste emissioni rappresentano un rischio per la salute pubblica. Pertanto chiediamo un intervento della magistratura». Nell’esposto si fa riferimento anche agli episodi di slopping (nubi rossastre), l'ultimo dei quali ieri, e incidenti avvenuti negli ultimi giorni negli impianti dello stabilimento siderurgico. «Che queste denunce - sottolineano Manna e Di Ponzio - siano anche un promemoria per il Consiglio di Stato, che sia chiaro che le emissioni non sono terminate, qui a Taranto continuano ogni giorno. Se è ancora valida una Costituzione e una legge che queste siano applicate e rispettate».