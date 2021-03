Accusato di duplice omicidio nel 1998 a Valona,. arrestato a Taranto

TARANTO - E’ stato individuato e arrestato dalla Polizia in un appartamento di Martina Franca (Taranto) un cittadino albanese di 46 anni, Selimaj Gerti, destinatario di un provvedimento di cattura internazionale perché ritenuto dalle autorità del suo paese responsabile dell’omicidio di due fratelli compiuto in un sobborgo di Valona nel 1998. L’uomo è stato bloccato da agenti della Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi del Commissariato di Martina Franca. L'ormai ex latitante affrontò i due fratelli colpevoli di aver aggredito un suo parente e, dopo una colluttazione, li uccise a colpi di pistola. Il 46enne albanese, pregiudicato, nel 2015 fu tratto in arresto sempre nel comune di Martina Franca per tentato omicidio. In quest’ultimo episodio, spalleggiato da suo fratello minore, per questioni economiche, accoltellò un suo connazionale, ferendolo gravemente all’addome. Il 46enne è stato condotto al carcere di Taranto in attesa delle procedure internazionali di estradizione per l’Albania.