Taranto, positivo al Covid muore poliziotto di 59 anni

TARANTO - È morto a 59 anni, stroncato dalle complicanze del Covid, Cataldo La Tanza, sovrintendente capo in servizio alla Sezione di polizia giudiziaria del tribunale di Taranto.

«Lascia una moglie e due figli - è detto nella nota riportata sul sito della Polizia di Stato - disperati per la perdita immane, e amici e colleghi sconcertati per la sua scomparsa». Appena arruolato nel 1981, La Tanza aveva svolto servizio a Roma fino al 1989. Successivamente, dopo un brevissimo periodo a Bari, nel 1990 era stato assegnato alla Squadra mobile di Taranto dove era rimasto fino al 2000. In seguito aveva prestato servizio (ininterrottamente fino al 2000) presso la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura ionica. Promosso Sovrintendente, dopo un breve periodo di servizio alle Volanti della Questura di Taranto, nel 2014 era tornato nuovamente alla sezione di Polizia giudiziaria.