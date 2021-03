A. Mittal, cede struttura refrattaria Afo2: la denuncia dei sindacati

TARANTO - «A distanza di un solo mese della ripartenza e successivamente all’esecuzione degli interventi previsti dalle prescrizioni della Procura della Repubblica di Taranto, si è verificato un cedimento della struttura refrattaria dell’Altoforno 2» dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo riferiscono Fim, Fiom, Uilm e Usb, che hanno sollecitato un incontro ad ArcelorMittal e ai commissari di Ilva in As. Non si registrano feriti e non ci sarebbero state particolari conseguenze per l’attività dell’impianto ma si tratta del secondo campanello d’allarme. All’inizio febbraio, a poche ore dalla sua ripartenza, uno dei lavoratori, durante un’attività di controllo, cadde in una botola da un’altezza di circa due metri a poca distanza dalla vasca dove viene scaricata la loppa. L’incidente fortunatamente non procurò ferite gravi all’operaio. «Riteniamo inammissibile - attaccano le sigle metalmeccaniche - che accada dopo un mese dall’avvio nonostante vi siano state anche delle attività specifiche ai refrattari». Le organizzazioni sindacali «in più occasioni - insistono - hanno rivendicato e denunciato un’assenza di programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tale da determinare un aumento ingiustificato del personale, addetto alle manutenzioni, che puntualmente è collocato in cassa integrazione». La multinazionale «di fatto, ha una gestione della fabbrica - concludono - basata principalmente sulla produzione giornaliera nel rapporto con la forza lavoro presente in fabbrica e trascura tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza in termini ambientali ed impiantistici».