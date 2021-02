Taranto, a Paolo VI lavori fermi e ponteggi eterni: 20 famiglie vivono «ingabbiate»

TARANTO - «Da anni ormai ci sentiamo ingabbiati. In trappola». È questo il filo conduttore, anzi il minimo comune denominatore, degli inquilini delle palazzine di viale della Repubblica. Alcuni tra loro, una ventina di famiglie, hanno ancora le impalcature posizionate sulla facciata per dei lavori di manutenzione che sono stati interrotti. Da almeno tre - quattro anni. Le abitazioni furono costruite poco più di quarant’anni fa e sono di proprietà dell’agenzia regionale per la casa Arca Puglia (ex Iacp). Acronimi a parte, si tratta di case popolari che insistono nel quartiere Paolo VI di Taranto.

Il caso segnalato alla Gazzetta da Giuseppe Miceli, presidente di Ataij (associazione per la tutela e gli interessi degli inquilini e assegnatari di terra jonica), in particolare, riguarda i cosiddetti Canali A e si riferisce ad uno dei tre lotti in cui fu diviso il progetto di manutenzione. In effetti, gli interventi sono stati ultimati nei lotti B e C, ma attendono ancora la conclusione proprio per quel che riguarda il lotto A. E se l’Ataij non solo ha raccolto le istanze dei cittadini ma è andata in pressing sugli uffici, il consigliere comunale del Pd, già presidente della circoscrizione Paolo VI, Emanuele Di Todaro, fa sapere di «aver chiamato, anche di recente, la direzione dell’Arca per porre nuovamente il problema e sbloccare questa situazione». Già, l’agenzia regionale per la casa e l’abitare. E, dal canto loro, dalla sede di Taranto, contattata dalla Gazzetta, si ammette il problema (confermato poi dalle nostre foto), ma al tempo stesso si traccia una linea che consente di nutrire un (cauto) ottimismo.

«In effetti - fanno sapere dagli uffici tecnici di Arca Puglia - gli interventi di manutenzione finanziati anni fa, per quel che riguarda il lotto A non sono stati completati. Detto questo, però, è stata praticamente definita una perizia di variante che, se approvata dalla Regione, ci consentirà di riprendere gli interventi programmati».

Da quel che si apprende, infatti, i lavoro furono sospesi soprattutto in considerazione del fatto che l’azienda aggiudicataria dell’appalto riscontrò la necessità di realizzare una serie di opere inizialmente non previste in fase progettuale. Si tratta di piccoli interventi di cui ci si sarebbe resi conto solo dopo aver allestito le impalcature e i ponteggi davanti e alle spalle di viale della Repubblica. Per questa ragione, è necessario modificare la proposta originaria. In questo senso, un passo è stato compiuto con la definizione della cosiddetta perizia di variante, ma l’ultima parola spetterà agli uffici regionali.

Nel caso in cui ci dovesse essere il via libera, i lavori potrebbero ripartire anche entro la prossima estate, ma con la consapevolezza che il cantiere potrà ripartire «solo rimuovendo - fanno sapere dagli uffici tecnici di Arca Puglia - tutti quegli ostacoli presenti sulle coperture di molte abitazioni e anche rivedendo le esatte perimetrazioni e ridefinendo gli spazi che, in questi anni, si sono creati o sono stati modificati alle spalle di viale della Repubblica».

A proposito di Paolo VI, infine, il Comune di Taranto (entro fine marzo) candiderà un’ampia porzione del territorio a partecipare ai finanziamenti (15 milioni di euro) messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture nell’ambito del programma “Qualità dell’abitare”. Paola d’ordine: rigenerare. Che, in questa zona, è davvero quello che servirebbe.