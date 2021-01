Taranto, il museo MarTa sbarca su TikTok con video divertenti ed educativi

Il Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto continua ad organizzare la sua offerta culturale sul piano digitale. Oltre ai seminari on line la direttrice Eva Degl'Innocenti ha deciso di coinvolgere i giovanissimi facendo approdare il Museo su Tik Tok, il social network cinese lanciato nel settembre del 2016 che ha superato il miliardo di utenti in tutto il mondo. "La cultura - osserva in una nota la direttrice - non è statica, anzi ha bisogno di cittadinanza attiva capace di condividerla, tramandarla e raccontarla, rigenerandola anche nello stile comunicativo, come abbiamo deciso di fare al MArTA parlando anche ai piccoli abituati a video creativi di 30 o 60 secondi, che noi utilizziamo per raccontare la storia anche in maniera divertente».

Il canale Tik Tok del Museo @martamuseo è già attivo «con contributi - puntualizza Degl'Innocenti - dal linguaggio frizzante e inaspettato che sanciscono l’avvio di questo nuovo percorso, direzione millennials, per il museo tarantino. L'investimento più importante è nella consapevolezza e nella conoscenza del grande potenziale di esperienze, provenienti da Taranto e da tutto il Mezzogiorno d’Italia, custodite all’interno del MArTA, e che abbiamo il dovere - conclude - di raccontare con tutti i linguaggi richiesti dalla modernità e dai target differenti di pubblico che intendiamo raggiungere».