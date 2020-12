Grottaglie, cucciolo senza vita abbandonato in una busta nel centro storico

TARANTO - Un cucciolo di cane è stato ritrovato morto e abbandonato in una busta di plastica nel centro storico di Grottaglie: il ritrovamento fa venire i brividi. Come mostrano le immagini, il piccolino, meticcio e di taglia media, giace senza vita lasciato in una delle vie più frequentate del centro, come un rifiuto qualsiasi. Una strada questa frequentata da tanta gente, in particolare da bambini che hanno assistito alla scena. Come si vede nella foto il cucciolo ha una zampa fasciata come se qualcuno lo avesse medicato. Il comune di Grottaglie ha subito contattato l’azienda che rimuove le carcasse per verificare la presenza di un eventuale microchip, di cui il cucciolo era sprovvisto. Tanta la rabbia per questo gesto: il vicesindaco, Vincenzo Quaranta, delegato anche al canile municipale, ha invitato chiunque abbia informazioni sul cane a contattarlo privatamente e in un post su Facebook tuona: «Questa azione non resterà impunita».

