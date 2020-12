Tra le grandi mani di Gianni Morandi la natività in ceramica di Grottaglie

TARANTO - Tra le grandi mani di Gianni Morandi ecco che spunta una natività in ceramica di Grottaglie. Il dono è arrivato direttamente al cantante da parte di un artigiano pugliese. Ad annunciarlo in un post sui social con tanto di foto è lo stesso Morandi: «Oggi ho ricevuto una bellissima natività in ceramica, opera di un artigiano (che vorrei chiamare artista) di Grottaglie.

Foto di Anna».