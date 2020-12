Taranto, in giro per la città con 1 kg di hashish sotto il sedile dell'auto: arrestato 46enne

TARANTO - Spaccio di stupefacenti: con quest'accusa è stato arrestato dai poliziotti della sezione Falchi il 46enne tarantino Luigi D’Arcangelo Luigi di 46 anni. Gli agenti, durante alcuni controlli del territorio, hanno notato la presenza di una Lancia Y di colore grigio che, transitando per via General Messina, svoltava rapidamente in una strada laterale dando l’impressione di aver notato i poliziotti.

Una volta fermato e controllato, il conducente, visibilmente agitato e nervoso, è stato sottoposto a perquisito. Nella parte sottostante il sedile, i poliziotti hanno rinvenuto una busta in cellophane con all’interno custoditi 9 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 1 kg. All’interno del portafogli, è stata anche trovata la somma di denaro di quasi 100 euro.

Nella perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto 47 paia di scarpe da calcio e calcetto di varie misure e marche, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.